Беглов о передаче Исаакия РПЦ: «Власть не должна нарушать закон»

Санкт-Петербург, , 23:12 — REGNUM По действующему законодательству Русская православная церковь имеет право потребовать передачи ей Исаакиевского собора. Об этом заявил 24 января временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «78».

Он отметил, что Исаакиевский собор на сегодняшний день остался в ведении города, одноименный музей работает в нормальном режиме.

«Сегодня есть договоренности между городом, музеем, Русской православной церковью о том, чтобы в соборе проходили богослужения. Там нет каких-то противоречий: церковь не мешает музею, музей не мешает церкви», — констатировал ситуацию врио губернатора.

Он предложил разобраться в том, какие претензии есть у некоторых активистов к РПЦ, напомнив, что часть депутатов Заксобрания Петербурга выступают за передачу Исаакиевского собора РПЦ, другие — категорически против этого.

Беглов напомнил, что есть федеральный закон от 30 ноября 2010 года о церковной реституции, который предусматривает передачу культовых зданий религиозным конфессиям, если раньше они были в пользовании этих конфессий.

«РПЦ имеет право подать заявку о передаче ей любого собора или культового сооружения. Закон позволяет. И если исполнительная власть любого региона, не только Санкт-Петербурга, не передает, РПЦ может подать в суд, и суд будет решать в соответствии с действующим законодательством. Власть не должна нарушать закон», — сказал Александр Беглов.

Он выразил удивление тем фактом, что депутаты Заксобрания, выступающие против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ, не вышли с законодательной инициативой, чтобы отменить федеральный закон о церковной реституции.

«Свои права они защищают, а права других — нет, переводят в политическую плоскость. Всё должно решаться в рамках закона», — подчеркнул Беглов.

Он добавил, что в этом вопросе необходимо учитывать мнение горожан.

Напомним, в конце декабря 2018 года утратило силу распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, в котором был оговорен план мероприятий по передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, если от церкви поступит соответствующая заявка. Такая заявка не поступила.

ГМЗ «Исаакиевский собор» является городским музеем, который имеет прибыль и ежегодно сам оплачивает реставрацию Исаакия, а также Спаса-на-Крови. Религиозные службы в Исаакиевском соборе проходят на постоянной основе в соответствии с соглашением между музеем и религиозной общиной.

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