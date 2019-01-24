Идеальный шторм: вторжение США будет спасением для Николаса Мадуро?

Москва, , 18:00 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассчитывает на то, что его спасёт президент США Дональда Трамп, полагает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 24 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мадуро в шатком положении и сейчас пытается сделать так, чтобы его спас Трамп, — сказал политолог. — Проблема Мадуро в том, что против него идёт идеальный шторм. Объединились разные сегменты, в том числе и чависты, которые считают, что он предал идеалы Чавеса своим неэффективным управлением. Что Мадуро делает? Он ставит Трампу ловушку: он выдвигает ультиматум — 72 часа (время, которое дал Мадуро дипломатическому корпусу США, чтобы покинуть территорию Венесуэлы — прим. ИА REGNUM ). Трамп, естественно, говорит: «Пошёл к чёрту». Если американцы не выводят посольство, то инициатива в руках Мадуро. Если он что-то начнёт делать с посольством — арестовывать, захватывать или насильно выдворять, то у Трампа не останется вариантов, кроме как вводить войска. А это именно то, что нужно Мадуро, чтобы объединить вокруг себя венесуэльских патриотов, которые будут защищать страну от вторжения».

Это, как считает Мирзаян, единственный шанс действующего президента Венесуэлы.

«Вторжение будет не проблемой для Мадуро, а спасением для Мадуро», — уверен политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия предостерегает Соединённые Штаты от военного вмешательства в дела Венесуэлы.

«Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

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