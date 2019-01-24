Володин предложил ввести психологическое тестирование для чиновников

Москва, , 16:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести психологические тесты для чиновников при приеме на работу.

«Когда речь идёт о государственной или муниципальной службе, возможно, настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести определённые психологические тесты при приёме на работу», — цитирует Володина «Парламентская газета».

При этом, по его словам, «если депутат не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, любить людей, это не депутат, а ошибка выбора избирателей».

Вопрос качества власти очень актуальный, подчеркнул спикер Госдумы.

«Человек, который пришёл на госслужбу, должен понимать, что его главная задача — служить людям. Служение подразумевает заботу о людях, сострадание им, сопереживание, корректное отношение — эти качества должны быть присущи любому человеку, работающему в системе органов государственной, муниципальной власти», — сказал Володин.

Предлагаемые спикером Госдумы нормы по тестированию могут найти отражение в поправках к закону о госслужбе или в корректировке требований к претендентам, которые хотят работать в структуре государственной власти.

«Если кандидат ранее занимал должности госслужбы и по-хамски вёл себя с людьми, это должно быть ограничением для него на занятие должности», — считает Володин.

Спикер Госдумы уверен, что многое зависит от самих находящихся у власти.

«А вообще многое зависит от нас: нам самим необходимо изменить отношение друг к другу. Как известно, хочешь изменить мир — начни с себя», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий резонанс в обществе получили высказывания ряда чиновников, касающиеся доходов граждан, возмущение вызывали и далекие от реальности советы населению. В частности, в октябре 2018 года в отставку отправили министра труда, занятости и миграции Саратовской области. Наталью Соколову уволили после спора с депутатом Саратовской областной думы Николаем Бондаренко (КПРФ) о сумме, предусмотренной в прожиточном минимуме на продукты питания, — 3,5 тыс. рублей.