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Лавров: США грубо вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы

Политика

Ситуация в Венесуэле остается крайне напряженной

Лавров: США грубо вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Алжир, 24 января 2019, 16:36 — REGNUM  Российские власти считают, что происходящее в Венесуэле — это грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенной Боливарианской республики. Об этом Лавров заявил журналистам сегодня, 24 января, находясь в Алжире.

Лавров прямо заявил, что имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Он напомнил, что была уже не одна попытка отстранить от власти законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе путем его физической ликвидации.

Созданное в Венесуэле извне двоевластие грозит хаосом, подчеркнул Лавров. Тот факт, что США и ряд других стран. прежде всего стран латинской Америки незамедлительно признали самопровозглашенного временно исполняющего обязанности президента говорит только о том, что они напрямую приложили руку к созданию двоевластия в Венесуэле.

«Особую тревогу вызывают сигналы, которые из некоторых столиц звучат, на тему о том, что не исключено и вооруженное вмешательство извне. Призываем категорически отказаться от подобных мыслей», — сказал Лавров.

Особо возмущает тот факт, что США которые параноидально тревожатся о том, что кто-то якобы вмешивается в их выборы, не имея на руках никаких доказательств, сами в очередной раз за последние месяцы предельно грубо вмешиваются в дела Венесуэлы.

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МИД России
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