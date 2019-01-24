Ростов-на-Дону и Аксай объединятся — против воли народа: Голубев

Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM Вопрос о присоединении города Аксая к Ростову-на-Дону — решённый, несмотря на народные волнения, которые он вызвал. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции 24 января сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Идея не моя, я ее услышал от людей лет семь назад, когда мне говорили: «А не задумывались ли Вы о том, чтобы присоединить соседние к Ростову районы?». В первую очередь речь шла об Аксае. Мы начали разрабатывать Левый берег и увидели перспективы объединения с Батайском. Что касается Мясниковского района, то речь идет о возможности предоставления части земель района под нужды города. И когда это повторилось, я попросил своих помощников просчитать плюсы и минусы. Это не значит, что на это уйдет три или пять лет, может, 15 лет, но это будет точно».

«Я выслушал все стороны и предложил перенаправить вопрос Общественной палате, пусть они позанимаются. Пусть они зовут экспертов. Сразу возник вопрос, что сельская территория теряет надбавки. Друзья, они не теряют надбавки».

«Мы не собираемся забывать об истории Старочеркасска, Аксая. Мы в этом случае будем внимательны и осторожны и будем выверять каждый шаг», — пообещал Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что около 2000 человек вышли на митинг 8 января 2019 года против присоединения Аксайского района к Ростову-на-Дону. Участники акции протеста не видят положительных сторон в реализации инициативы. Против присоединения части Аксайского района к областному центру проголосовали уже более 7,5 тыс. человек — они поставили подписи под интернет-петицией.

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Объединение Ростова-на-Дону с частью Аксайского района — казаки против

Стоит отметить, что против объединения Ростова-на-Дону с частью Аксайского района выступили донские казаки. От их имени выступил историк, академик Петровской академии наук (СПб), член Союза писателей России, член Исторического совета войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Михаил Астапенко. В своей статье под названием «Где здравый смысл?! (Не было печали…)» он поделился опасениями, которые последуют после реализации данной инициативы.