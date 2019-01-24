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В Киеве снесли памятник Суворову

Политика

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Киев, 24 января 2019, 14:00 — REGNUM  На территории бывшего Суворовского училища в Киеве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Соответствующее фото опубликовал глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Суворов — на выход. Деколонизация на марше», — написал Вятрович.

По мнению администрации учебного заведения, памятник Суворову «может создать у воспитанников военных учебных учреждений негативные стереотипы о военных традициях украинского народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, окончательное решение о сносе памятника в Киеве было принято в конце декабря 2018 года. Министр культуры Украины Евгений Нищук тогдазаявил, что добивался этого решения несколько лет.

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