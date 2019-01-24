В Киеве снесли памятник Суворову

Киев, , 14:00 — REGNUM На территории бывшего Суворовского училища в Киеве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Соответствующее фото опубликовал глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Суворов — на выход. Деколонизация на марше», — написал Вятрович.

По мнению администрации учебного заведения, памятник Суворову «может создать у воспитанников военных учебных учреждений негативные стереотипы о военных традициях украинского народа».

Читайте также: В минобороны Украины решили «декоммунизировать» памятник Суворову в Киеве

Как сообщало ИА REGNUM, окончательное решение о сносе памятника в Киеве было принято в конце декабря 2018 года. Министр культуры Украины Евгений Нищук тогдазаявил, что добивался этого решения несколько лет.

Читайте также: Министерство культуры Украины дало добро на снос памятника Суворову