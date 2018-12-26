Министерство культуры Украины дало добро на снос памятника Суворову

Киев, , 15:11 — REGNUM Экспертная комиссия министерства культуры Украины единогласно приняла решение снести памятник русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, установленный во дворе бывшего Суворовского училища Киева, заявил министр культуры Украины Евгений Нищук 26 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Нищук отметил, что несколько лет добивался сноса памятника.

«Я рад, что сегодня такое важное для Украины и меня лично решение, было принято», — заявил чиновник.

Напомним, инициатива снести памятник исходила от администрации военного лицея имени Ивана Богуна, в который после распада СССР было превращено Суворовское училище. По мнению чиновников, память о Суворове «не соответствует военным традициям украинского народа» и пагубно влияет на умы воспитанников лицея.

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