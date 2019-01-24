Аргентина признала Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Каракас, , 13:06 — REGNUM 23 января правительство Аргентины, совместно с другими государствами — членами «Группы Лима», в которую входят большинство крупных латиноамериканских государств и Канада, официально признало председателя оппозиционного парламента Венесуэлы — Национальной ассамблеи — законным президентом Боливарианской республики. Решение было принято лично президентом Маурисио Макри.

По сообщению аргентинского агентства Infobae, на своей официальной странице в «Твиттере» Макри написал: «Я хочу выразить свою поддержку решению председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо и признать его исполняющим обязанности президента этой страны».

Напомним, 23 января Хуан Гайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы, поскольку Национальная ассамблея считает нелегитимным переизбрание на второй срок президента Николаса Мадуро, набравшего в ходе выборов около 70% голосов. Гуайдо уже поддержали США и Организация американских государств.