Майданшахр, Афганистан, , 12:57 — REGNUM 23 января Национальные силы безопасности и обороны Афганистана опубликовали официальное заявление, согласно которому главный организатор нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу сил безопасности в провинции Вардак (столица провинции — г. Майданшахр) был уничтожен.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», командир Номан и семь других боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в результате авиационного удара, нанесенного 22 января по укрытию террористов на территории уезда Майданшахр провинции Вардак.

Все талибы, (организация, деятельность которой запрещена в РФ), участвовавшие в нападении на базу сил безопасности, будут найдены и ликвидированы.

В тоже время 23 января движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало официальное заявление, согласно которому группировка опровергает информацию об убийстве организатора нападения командира Номана.