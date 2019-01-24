Экс-президент Албании Нишани подверг резкой критики назначение главы МИДа

Тирана, , 14:06 — REGNUM 23 января премьер-министр Албании Эди Рама все же назначил Гента Цакая на должность министра Европы и иностранных дел. Он сменил на этом посту Дитмира Бушати, занимавшего его с 2013 года. Решение о назначении Цакая на эту должность было принято премьер-министром страны Эди Рамой 28 декабря 2018 года и не было изменено несмотря на то, что президент Албании Илир Мета впоследствии отказался утверждать эту кандидатуру.

Как сообщает албанское новостное агентство «Balkanweb», бывший президент Албании Буяр Нишани назвал решение Рамы скандальным и подлым. На своей странице в Facebook Нишани заявил, что своим поведением Эди Рама оскорбляет албанское государство и его институты и что его поступок является варварством, верхом невежества и проявлением диктатуры, недопустимой в современном европейском государстве.

По словам Нишани, назначение Цекая подрывает работу министерства Европы и иностранных дел Албании и портит имидж страны.

Напомним, масштабные изменения в кабинете связывались с массовыми студенческими протестами, однако многие в Албании считают, что Эди Рама избавляется от соратников, стараясь переложить на них моральную ответственность за провалы своей политики.