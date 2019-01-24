Госдума оставила в повестке законопроекты о наказании за фейки

Москва, , 11:20 — REGNUM В связи с обсуждением пакета законопроектов о санкциях за фейки и оскорблений госсимволов спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил высокий стандарт работы над инициативами, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Госдума не стала снимать с обсуждения пакет законопроектов, одним из автором которых является член Совфеда Андрей Клишас. Выполнены практически все условия, поставленные Советом Думы, прежде всего, поступили отзывы правительства, поступил уточненный отзыв Генпрокуратуры.

«Мы с вами выходим на более качественный уровень рассмотрения законопроектов, когда все необходимые материалы поступили, представитель профильного ведомства присутствует», — отметил Володин.

При этом в Госдуме констатировали отсутствие основного докладчика — Клишаса, который предоставил сообщил о командировке.

«Что же касается отсутствия Клишаса и его ранее сделанных заявлений, может быть как раз стыдно за эти заявления и поэтому он уехал на Таймыр, в глубинку. Вы правильно сказали, ведь одно дело стоять вот здесь на трибуне и смотреть в глаза депутатам, а другое — за спиной депутатов делать какие-то… возможно это тоже выход», — указал спикер Госдумы.

В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») проинформировал о том, что данные о командировке Клишаса будут проверены.

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