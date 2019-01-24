«По личным обстоятельствам»: глава Читы ушёл в отставку

Чита, , 07:17 — REGNUM Мэр Читы Анатолий Михалёв, одновременно являющийся председателем городской думы, подал в отставку. Объявлено о ней было сегодня, 24 января, после встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

«Ухожу по личным обстоятельствам. Поверьте, у меня было время всё обдумать», — пояснил теперь уже бывший градоначальник.

Его обязанности возложены на первого заместителя — Андрея Ядрищенского.

Анатолий Михалёв отработал на должности мэра почти 19 лет — дольше, чем Равиль Гениатулин был губернатором. Его проблема, как и когда-то первого губернатора Забайкальского края, заключается во многом в неспособности вовремя уйти, — пишет «Чита.ру».

Читинские коллеги также напоминают, что в начале своей карьеры Михалёв был довольно популярным мэром. В частности, он два раза выигрывал прямые выборы мэра города (2005 и 2009 годы).

Но ситуация изменилась. Особенно заметно глава города «сдал» во время сильнейшего наводнения. Как уже сообщало ИА REGNUM, с 9 на 10 июля 2018 года многие жители Читы и десятков посёлков пережили одну из самых страшных ночей: вода в считаные часы поднялась до уровня окон частных домов, и сотни ничего не знавших о бедствии людей были вынуждены спасаться сами, а потом в пунктах временного пребывания ещё и просить: «Помыться бы нам».

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Увы, власть довольно цинично отнеслась к бедствию. Пока люди кричали «караул!» и ждали помощи в затопленных домах, руководитель администрации Читы Олег Кузнецов и глава города Анатолий Михалёв, по неофициальной информации, догуливали отпуска.

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Но и появившись на четвёртый день после наводнения на работе, Михалёв, как отмечали читинские СМИ, озаботился «шкурным» вопросом — отсыпкой земли на дороге, ведущей к собственной даче.

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На этом фоне полнейшим абсурдом выглядели заявления руководства МЧС о том, что «наезды на власть должны быть наказаны».