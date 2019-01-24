Американский эксперт назвал цели США в кампании против договора РСМД

Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Американское руководство не хочет, чтобы кто-то в мире имел контроль над вооружениями, поэтому Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) обречен, сообщил американский эксперт Брайан Маккеон в ходе выступления в Фонде наследия в Вашингтоне.

По мнению Маккеона, бывшего помощника замглавы Пентагона, призывы Вашингтона в адрес Москвы по устранению нарушений РСМД (которые якобы допускает Россия) носят формальный характер, потому что в реальности американцы не хотят дальнейшего существования этого соглашения.

На этой позиции стоит, отмечает Маккеон, помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. По данным эксперта, Болтон приказал, не афишируя это, «не реанимировать» РСМД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин заявил, что американцам очень не нравится, что у них из-за РСМД связаны руки и они не могут бесконтрольно наращивать вооружение.

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