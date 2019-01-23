Мадуро дал дипломатам США три дня, чтобы покинуть Венесуэлу

Каракас, , 23:59 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений между Каракасом и Вашингтоном после того, как президент США Дональд Трамп признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы республики, передаёт El Nacional.

По словам Мадуро, Соединённые Штаты предприняли попытку совершить государственный переворот в Венесуэле и потому дальнейших дипломатических и политических отношений между двумя странами быть не может.

«Я даю 72 часа дипломатическому корпусу Соединённых Штатов на то, чтобы покинуть территорию страну», — заявил президент Венесуэлы.

Мадуро также заявил, что спикер опозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, объявивший себя главой государства, не является конституционным президентом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Дональд Трамп заявил о готовности работать с Хуаном Гуайдо как с переходным президентом Венесуэлы. Он также пообещал направить всю экономическую и политическую мощь США на «восстановление демократии» в Венесуэле.

В свою очередь, Госдепартамент США призвал Николаса Мадуро «сложить полномочия в пользу законного лидера».

Читайте также:Трамп объявил главу парламента Венесуэлы переходным президентом страны

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ОАГ признал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы