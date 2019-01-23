Скандал в свердловском Асбесте: кто и зачем сорвал заседание думы

Асбест, Свердловская область, , 21:53 — REGNUM В свердловском городе Асбесте разгорелся очередной скандал. Заседание местной думы оказалось сорвано — на него пришли лишь 13 депутатов при необходимых 14-ти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Назначенное на 23 января заседание думы могло стать последним под руководством нынешнего председателя. Напомним, им является представитель КПРФ Андрей Самарин. Также мандата могла лишиться депутат от КПРФ и активная противница строительства в Асбесте завода Национальной сурьмяной компании Наталья Крылова. Прокуратура выяснила, что она не включила в сведения о доходах и имуществе за 2017 год целую квартиру.

По словам самой Крыловой, квартира принадлежит её матери, а сама она лишь недолго там жила. Тем не менее прокуратура потребовала лишить её депутатского мандата.

Примечательно, что в повестке назначенного на 23 января заседания значились вопросы и об отставке Самарина, и о лишении Крыловой мандата. И, по оценкам наблюдателей, в случае наличия кворума были все шансы принять по этим вопросам положительные решения. Теперь их предстоит решать на ближайшем заседании, если, конечно, и оно не будет сорвано.