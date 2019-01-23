Спецслужбы Киргизии опасаются массового нашествия беженцев из Сирии

Бишкек, , 17:51 — REGNUM В госкомитете нацбезопасности считают, что Киргизии будет грозить массовое нашествие сирийских беженцев в том случае, если будет принят закон о безвизовом режиме для иностранцев, уже получивших визы Евросоюза, США, Японии и Великобритании. Об этом заявил заместитель председателя ГКНБ Орозбек Опумбаев, выступая на заседании республиканского парламента.

По словам представителя спецслужб, существует риск того, что европейские чиновники начнут ставить шенгенские визы беженцам из Сирии, чтобы переправить их в Киргизию.

«Есть международные обязательства. В рамках конвенции о беженцах мы обязаны любого беженца принять, и они могут воспользоваться безвизовым режимом. Здесь есть риски», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году чиновники Европейского союза выступили с инициативой об отправке более 200 тысяч сирийских беженцев в страны Туркестанского региона.

Отметим, что, по данным госслужбы миграции Киргизии, в 2018 году в республике насчитывалось 187 иностранцев, имеющих статус беженца. Большинство из них прибыли в страну из Афганистана — 90 человек и из Сирии — 68 человек. Также среди беженцев оказались граждане Украины, Ирана, Северной Кореи и ряда других стран.

Всего же в период с 1992 по 2018 год Киргизия приняла свыше 20 тысяч беженцев. В итоге более 10 тысяч из них вернулись на родину, еще порядка 9 тысяч приобрели киргизское гражданство, а остальные переехали в другие страны.