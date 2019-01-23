Севастопольская бригада совершила марш для участия в параде в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM В военном параде в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады примет участие парадный расчет Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады Западного военного округа. Для этого военнослужащие совершили марш из Москвы, где находится место постоянной дислокации бригады, сообщили 23 января в пресс-службе ЗВО.

«По Дворцовой площади пройдут 14 новейших боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортёров БТР-82А, стоящих на вооружении соединения. На ведущей боевой машине будет развеваться знамя прославленного соединения», — отметили в пресс-службе округа.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января состоялась первая тренировка парада на Дворцовой площади с участием пеших колонн и военной техники. Генеральная репетиция парада назначена на вечер 24 января.

Военный парад памяти состоится утром 27 января 2019 года, в нём примут участие военнослужащие и боевая техника ЗВО, курсанты военных вузов, а также представители других силовых ведомств.

Участниками парада станут свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 образцов военной и специальной техники, в том числе танки, артиллерия, системы ПВО и ракетные установки.

Пешую часть парада откроют колонны курсантов в форме и с оружием военных лет.

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