Китай получил высокую оценку в ООН

Пекин, , 15:29 — REGNUM Генеральный директор отделения ООН в Женеве Михаэль Меллер, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, дал высокую оценку роли и вкладу КНР в защиту мультилатерализма (многосторонности) и инициативам руководства страны в таких глобальных вопросах, как климатические изменения и противостояние возможных злоупотреблений новыми технологиями, сообщает 23 января Синьхуа.

«Самая серьезная мировая проблема — это изменение климата, ее необходимо решать, однако сейчас к этому прилагают недостаточно усилий», — заявил чиновник в интервью агентству. Как он считает, «Китай уже многое сделал, и ему нужно убедить другие государства сделать больше», — добавил он, подчеркнув официальную международную точку зрения, что «осталось мало времени».

В один ряд с проблемой климата, Меллер поставил такие вызовы, как нелегальная миграция, кризис здравоохранения, коррупцию. Решение этих вопросов, по его мнению, требует коллективных подходов. Заявив о том, что «впечатлен развитием Китая», он отметил наличие между Пекином и женевским отделением ООН «хороших, непрерывных и прочных отношений».