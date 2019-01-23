В Крыму задержали соратника организатора блокады полуострова

Симферополь, , 14:54 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали личного охранника создателя украинского националистического «батальон им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ) Ленура Ислямова. Об этом 23 января ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ России по РК и Севастополю.

«Крымчанин 1994 года рождения в 2016 году вступил в ряды «батальона» и прошёл там спецподготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входило осуществление личной охраны командира незаконного вооруженного формирования — Ислямова и выполнение поставленных им задач», — отметили в ФСБ.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ — участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ провели обыски в домах двух бойцов действующего на Украине националистического батальона.

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