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В Индии стартовали крупнейшие за 10 лет морские учения

Политика

Они затронут всю береговую линию протяженностью 7516,6 км и исключительную экономическую зону страны

Нью-Дели, 23 января 2019, 13:46 — REGNUM  Военно-морские силы Индии приступили к учениям по береговой обороне, самым масштабным за десять лет. Об этом сообщает индийское министерство обороны.

Отмечается, что маневры «Морское бдение» станут первыми в своем роде. Они затронут всю береговую линию протяженностью 7516,6 км и исключительную экономическую зону страны, охватят все 13 прибрежных штатов и союзных территорий.

Учения направлены на всестороннюю проверку эффективности мер, последовавших за терактом в Мумбаи 26 ноября 2008 года. Итогом учений должна стать реалистичная оценка сильных и слабых сторон.

«После 26/11 был принят общегосударственный подход к безопасности на море, и многие заинтересованные стороны предприняли большое количество мер», — пояснили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября 2008 года в результате нападения пакистанских боевиков на Мумбаи погибли 166 человек, несколько сотен получили ранения. Террористы осуществили серию терактов в здании вокзала, гостиницах и полицейском участке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии отмечают 10 лет со дня терактов в Мумбаи

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Военные учения
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