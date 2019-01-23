В Индии стартовали крупнейшие за 10 лет морские учения

Нью-Дели, , 13:46 — REGNUM Военно-морские силы Индии приступили к учениям по береговой обороне, самым масштабным за десять лет. Об этом сообщает индийское министерство обороны.

Отмечается, что маневры «Морское бдение» станут первыми в своем роде. Они затронут всю береговую линию протяженностью 7516,6 км и исключительную экономическую зону страны, охватят все 13 прибрежных штатов и союзных территорий.

Учения направлены на всестороннюю проверку эффективности мер, последовавших за терактом в Мумбаи 26 ноября 2008 года. Итогом учений должна стать реалистичная оценка сильных и слабых сторон.

«После 26/11 был принят общегосударственный подход к безопасности на море, и многие заинтересованные стороны предприняли большое количество мер», — пояснили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября 2008 года в результате нападения пакистанских боевиков на Мумбаи погибли 166 человек, несколько сотен получили ранения. Террористы осуществили серию терактов в здании вокзала, гостиницах и полицейском участке.

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