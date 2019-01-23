Депутатов Петербурга уличили в «хайпе» против Беглова

Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Оппозиционные депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга своей публичной критикой фигуры врио губернатора Александра Беглова и его кандидатов в вице-губернаторы решили просто добавить себе популярности. Об этом заявила с трибуны Мариинского дворца утвержденная сегодня руководитель администрации губернатора, вице-губернатор Любовь Совершаева, передает 23 января корреспондент ИА REGNUM.

«Уважаемые господа, на молодежном языке это называется «хайпануть». Что такое «хайп» — это жесткая, навязываемая реклама. Хайпануть — это самое простое, что вы сегодня могли сделать», — сказала Совершаева.

Заметим, в правительстве Санкт-Петербурга она будет курировать комитеты по информатизации, по печати и СМИ, по межнациональным отношениям и по молодежной политике.

«Если человек не умеет договариваться, вести диалог, достучаться, реализовать то, что он считает необходимым для петербуржцев, значит, остается только себя рекламировать», — описала она свое отношение к оппозиционерам.

Любовь Совершаева также добавила, что в Смольном меняется отношение к развитию Петербурга, но странно было бы ждать от Беглова написания «замечательной стратегии» всего за сто дней работы на посту главы города.

«За три дня прохождения по всем депутатам ни один из вице-губернаторов не ответит досконально на все вопросы. Все принципы, по которым можно завалить любого человека, мы с вами знаем, слава богу, научились», — раскритиковала Совершаева депутатский подход к кандидатам.

Заметим, ранее депутат Борис Вишневский («Яблоко») подверг критике подход Смольного, при котором парламентариям не дали времени на знакомство с кандидатами — о них в ЗакСе узнали только за два дня до голосования.

«Мне кажется, как раз сейчас мы должны говорить о том, что мы вместе консолидированно можем сделать для петербуржцев, чтобы город стал действительно городом федерального значения. Вы меня давно знаете, я достаточно открытая и всегда готова к диалогу с любой фракцией и партией, а не к той работе, когда, что бы ни предлагало правительство, всегда плохо и всегда против», — заявила Любовь Совершаева.

Она особо подчеркнула, что «город соскучился по диалогу» с населением, поэтому именно так Смольный собирается работать в дальнейшем, и в этом она видит свою основную задачу. Добавим, именно Совершаева и будет курировать выборы в Северной столице в сентябре 2019 года. Она высказала надежду, что парламентарии помогут ей в этом, и они «вместе победят».

«У нас непростой год. У нас выборы муниципальных образований и выборы губернатора. Вы прекрасно знаете, чего ждут от нас петербуржцы сегодня. Я надеюсь, этот год мы проведем консолидированно, вместе, победим на всех выборах ровно так, как считаем нужным. Чтобы это было достойно, справедливо и грамотно», — заявила Совершаева.

Отдельно она обратилась к депутату от «Партии роста» Максиму Резнику, который с трибуны заявил, что не поддерживает Александра Беглова в качестве кандидата в губернаторы, а также не поддерживает и всю его команду, хоть и считает их способными людьми. В городских СМИ, на его взгляд, наблюдается тотальный и постоянный «пиар» каждого действия Александра Беглова, что кажется ему странным. В ответ Совершаева сообщила, будто Резник отправлял к ней неких «гонцов».

"Уважаемый господин Резник, вы красиво говорите с трибуны, но если вы не хотите вести диалог с правительством и категорически против Александра Дмитриевича (Беглова), зачем вы засылаете ко мне казачков, чтобы я поддержала вашу комиссию по расследованию, и вы сделаете те выводы, которые есть? Это опять называется как? Навязываемая реклама. Я за честный диалог. Я гарантирую вам, что этот диалог будет», — заключила Любовь Совершаева.

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