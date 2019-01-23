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Суд США поддержал идею Трампа запретить трансгендерам службу в армии

Политика

С идеей принятия трансгендеров в ряды вооруженных сил выступала администрация президента Барака Обамы

Вашингтон, 23 января 2019, 12:43 — REGNUM  22 января Верховный суд США разрешил правительству президентастраны Дональда Трампа ввести запрет на прием на военную службу трансгендеров, передает канал TeleSur.

Ознакомившись с постановлением суда, Пентагон опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что главная цель этого запрета состоит в том, чтобы вооруженные силы США продолжали оставаться «самыми смертоносными и эффективными военными силами в мире». Присутствие трансгендеров снизило бы эффективность армии.

Разрешение на прием трансгендеров в армию США предлагалась ввести администрацией президента Барака Обамы с 2017 года. В ноябре 2018 года администрация Трампа обратилась к Верховному суду с просьбой вынести решение по планируемому запрету. Правозащитные организации намерены обжаловать решение суда.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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