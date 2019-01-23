Глава МВД Израиля готов поддержать Нетаньяху и в случае вынесения обвинения

Иерусалим, , 18:29 — REGNUM 22 января в Израиле прошло заседание ультрарелигиозной партии ШАС, входящей в действующее правительство страны. В ходе заседания лидер партии и министр внутренних дел Израиля Арье Дери заявил о намерении поддержать премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху даже в случае вынесения ему обвинения. Об этом сообщает израильская телерадиокомпания Mako.

«Мы полностью поддерживаем действующего премьера Биньямина Нетаньяху, и после выборов будем рекомендовать только его в качестве главы правительства даже в случае обвинительного заключения, если то позволит закон», — заявил глава МВД. Глава ШАС также отметил, что его партия всегда поддерживала Нетаньяху, иногда даже больше, чем некоторые однопартийцы главы правительства.

Кроме того, министр Дери подчеркнул, что выбирая ШАС, граждане получают не только Нетаньяху в качестве премьера, но и «страну, которую они любят: традиционную, уважающую религию и наследие предков».