Компания Пригожина повторно требует от минюста США объяснения обвинений

Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Адвокаты Concord Management and Consulting LLC — российской компании Евгения Пригожина, которую спецпрокурор США Роберт Мюллер считает причастной к попыткам «вмешательства в выборы» президента США в 2016 году, требуют от министерства юстиции Соединённых Штатов обосновать предъявленные уголовные обвинения. Соответствующее ходатайство сторона защиты подала в суд округа Колумбия.

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Мюллера попросили прояснить обвинения против компании Пригожина

Так, в обоснование своих требований юристы приводят пример американской фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Ей также были предъявлены схожие претензии в нарушении закона об иностранных агентах, однако до уголовных обвинений дело не дошло: фирма отделалась штрафом в $4,6 млн.

Защита российской компании утверждает, что нарушения, по сути, одинаковы, и требует прокурора объяснить, почему «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» «обвиняют в уголовных правонарушениях, но при этом не предложили вариант заключения соглашения со следствием».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в связи с ситуацией на Украине минфин США ввёл санкции против российского ресторанного холдинга. Ранее санкции были введены в отношении самого Пригожина, являющегося главой ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которой принадлежит сеть ресторанов.

В октябре 2018 года компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» уже требовала разъяснений от спецпрокурора США Роберта Мюллера в связи с обвинениями компании в нарушении выборных законов США, обратившись с иском в суд округа Колумбия. Сообщается, что адвокаты «Конкорда» пытались доказать суду незаконность обвинений Мюллера. Компания считает, что у Мюллера не было соответствующих полномочий, чтобы выдвигать обвинения. Однако суд жалобу компании отклонил.

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