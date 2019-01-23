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Тимошенко разработала «хитрый план» возврата Крыма и Донбасса

Политика

Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что и в Крыму, и в Донбассе живет множество «ожидающих освобождения» патриотов Украины

Тимошенко разработала «хитрый план» возврата Крыма и Донбасса
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юлия Тимошенко

Киев, 23 января 2019, 11:00 — REGNUM  Страны — подписанты Будапештского меморандума должны будут содействовать возвращению в состав украинского государства Крыма и Донбасса. Об этом в ходе «Форума единения» заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

По мнению лидера «Батькивщины», новый глава государства должен прекратить попытки урегулирования ситуации на востоке страны на основе Минских договоренностей. Тимошенко подчеркнула, что и в Крыму, и в Донбассе живет множество «ожидающих освобождения» патриотов Украины.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан представителями Великобритании, США, России и Украины 5 декабря 1994 года. Государства, подписавшие документ, гарантировали независимость, суверенитет и неприкосновенность границ Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Добавим, Республика Крым стала частью Российской Федерации на основании волеизъявления жителей региона, которое было сделано после государственного переворота в Киеве в 2014 году.

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