Киев призывают вести переговоры в «будапештском формате»

Киев, , 17:47 — REGNUM Киев не умеет пользоваться возможностями, которые предоставляет Будапештский меморандум. С 2014 года Украина так и не организовала встречу представителей стран-подписантов меморандума. Об этом 5 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Там есть четкое обязательство каждой из сторон удерживаться от применения силы. Так, что все остальные выполнили свои обязательства. Если у кого-то возникают основания утверждать, что он нарушается, тогда есть основания провести встречу стран-подписантов. К сожалению, Украина почему-то не настаивала на том, чтобы хотя бы те, кто выполняет свои обязательства провели формальные консультации, связанные с Будапештским меморандумом. Есть неумение пользоваться тем, что дает этот меморандум», — сказал Грищенко.

Он также заявил, что Будапештский меморандум гарантировал безопасность Казахстану и Белоруссии.

«Если ядерная страна хочет нарушить договор, в данном случае это меморандум, который не имеет обязывающей силы в понимании Венской конвенции о международных договорах. Что мы можем с этим сделать? Мы столкнулись с ситуацией, когда те, достаточно серьезные гарантии, которые давались в рамках этого меморандума, были нарушены одним из подписантов. Давайте не забывать, что подобные гарантии также давались Казахстану и Беларуси. Мы тут не одно государство, которое получило такие гарантии», — рассказал Грищенко.

По его словам, нарушение Будапештского меморандума открывает возможность для дополнительного ввода санкций против России.

Он также не исключает, что Запад введет «эмбарго» на поставку энергоносителей из России как в случае с Ираном.

«Мы можем идти по примеру, который применялся против Ирана. Это конечно более широкие санкции. Но более жесткими санкциями исчерпываются те возможности, которые есть у ядерного государства», — подытожил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Украины Петр Порошенко отметил, что более 50% украинцев поддерживают движение в НАТО, поскольку, в отличие от Будапештского меморандума и других документов, Североатлантический альянс оказался единственным эффективным инструментом для обеспечения национальной безопасности.

«На сегодняшний день более 70% украинцев твердо поддерживают то движение, которое поддерживаю я, — движение в Европейский Союз. И более 50% украинцев поддерживают движение в НАТО как ключевой фактор гарантирования безопасности государства. НАТО оказалось, в отличие от Будапештского меморандума и других документов, единственным эффективным инструментом для обеспечения национальной безопасности», — считает Порошенко.

Напомним, 5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Страны-подписанты обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного.