Свыше 700 единиц техники поступит в Центральный военный округ

Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM Уже в 2019 году на вооружение в Центральный военный округ России (ЦВО) поступил более 700 единиц современных образцов вооружения и военной техники. В частности, речь идёт о реактивных системах залпового огня, зенитных ракетных комплексах, беспилотных летательных аппаратах, радиолокационных станциях, автомобильной технике.

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Кроме того, как уточнил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин, 25 новых модернизированных самолётов и вертолётов пополнят авиацию ЦВО. Вся техника и вооружение поступят по гособоронзаказу.

«Получение новой техники позволит увеличить боевой потенциал округа на 5,5%», — приводит РАИ новости слова Лапина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу поступило около тысячи единиц военной техники. План выполнен на 100%. Так, эскадрилья смешанного авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области, полностью перевооружена на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Несколько десятков комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Тахион», «Орлан-10» и «Элерон-3» поступили в мотострелковые бригады и специального назначения. Также войска округа получили современные образцы средств артиллерийской разведки, автомобильной техники различного назначения, средств противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической зашиты.

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