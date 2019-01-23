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Во Франции Сенат хочет улучшить представительство французов за рубежом

Политика

Сенат принял в первом чтении законопроект, направленный на улучшение представительства французских граждан за рубежом

Во Франции Сенат хочет улучшить представительство французов за рубежом
Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

Париж, 23 января 2019, 09:00 — REGNUM  Во Франции Сенат принял в первом чтении законопроект сенатора от партии «Республиканцы» Кристофа-Андре Фрассы, направленный на улучшение представительства французских граждан за рубежом, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что из 3 млн французов, находящихся за рубежом, в реестре зафиксировано 1,8 млн. С 2013 года французы, проживающие за пределами Франции, представлены 11 депутатами и 12 сенаторами, а также консульским советом и Ассамблеей французов за рубежом.

По словам Кристофа-Андре Фрассы, законопроект не ставит под сомнение реформу 2013 года, а скорее корректирует ее.

«Законопроект призван отреагировать на конкретные трудности, направлен на усиление средств действия консульских советников, часто сталкивающихся с материальными трудностями», — пояснил он в комитете.

Напомним, для того, чтобы законопроект был окончательно принят, он также должен быть рассмотрен в Национальной ассамблее Франции.

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Политическая жизнь Франции
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