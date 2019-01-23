Китай обвинил Канаду и США в произволе с экстрадицией директора Huawei

Пекин, , 07:05 — REGNUM Китай потребовал от Канады немедленно освободить финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, а от США — отозвать ордер на ее арест, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сделала соответствующее заявление во время очередного пресс-брифинга.

«Китай неоднократно выражал свою твердую позицию по данному вопросу. Всякий разумный человек видит, что канадская сторона с самого начала осуществила серьезную ошибку в случае с Мэн, дело против которой вовсе не является обычным судебным», — заявила Хуа.

«Канада и США произвольно применили договор о двусторонней экстрадиции, что нанесло серьезный ущерб безопасности граждан Китая, а также их законным правам и интересам», — продолжила Хуа.

По ее словам, китайская сторона «настоятельно призывает США исправить их ошибку надлежащим образом, отозвать ордер на арест и прекратить требовать экстрадиции Мэн».

Напомним, что финансовый директор китайской компании Huawei, занимающейся производством широкого спектра устройств, включая сотовые телефоны и сетевое оборудования для сетей связи пятого поколения наряду с прочим, была задержана в Канаде в декабре 2018 года по требованию США якобы за ее связи с Ираном вопреки санкциям США.

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