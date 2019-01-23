Среда, 23 Января 2019 года
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Сирия пригрозила ответить Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива

Политика

Иначе по Израилю будет нанесен удар

Нью-Йорк, США, 23 января 2019, 03:54 — REGNUM  Совет безопасности ООН должен остановить агрессию Израиля по отношению к Сирии, иначе будет обстрелян аэропорт Тель-Авива, заявил постпред САР при ООН Башар аль-Джаафари, сообщает SANA.

Аль-Джаафари отметил, что удар ВВС Сирии по аэропорту может стать вынужденной ответной мерой по отношению к Израилю. Он подчеркнул, что Израиль действовал при поддержке со стороны некоторых стран-членов ООН (Соединенные Штаты, Великобритания, Франция).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 января ВВС Израиля атаковали территорию Сирии, на которой находились оружейные склады Ирана, а также лагерь Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В Израиле утверждают, что авиаудар был ответным, поскольку ему предшествовала ракетная атака Ирана с сирийской территории. Российская сторона завила, что в результате израильского удара погибли четверо сирийских военных.

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