Сирия пригрозила ответить Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива

Нью-Йорк, США, , 03:54 — REGNUM Совет безопасности ООН должен остановить агрессию Израиля по отношению к Сирии, иначе будет обстрелян аэропорт Тель-Авива, заявил постпред САР при ООН Башар аль-Джаафари, сообщает SANA.

Аль-Джаафари отметил, что удар ВВС Сирии по аэропорту может стать вынужденной ответной мерой по отношению к Израилю. Он подчеркнул, что Израиль действовал при поддержке со стороны некоторых стран-членов ООН (Соединенные Штаты, Великобритания, Франция).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 января ВВС Израиля атаковали территорию Сирии, на которой находились оружейные склады Ирана, а также лагерь Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В Израиле утверждают, что авиаудар был ответным, поскольку ему предшествовала ракетная атака Ирана с сирийской территории. Российская сторона завила, что в результате израильского удара погибли четверо сирийских военных.

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