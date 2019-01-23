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Украина профинансирует преследование виновных в гибели MH17

Политика

Каждая из стран – членов комитета заключит с Нидерландами договоренность о схеме финансирования

Украина профинансирует преследование виновных в гибели MH17
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крушение смолета рейса MH17

Амстердам, 23 января 2019, 02:27 — REGNUM  Украина вошла в число стран, подписавших меморандум по созданию механизма финансовой поддержки преследования лиц, виновных в гибели в 2014 г. самолета рейса MH17, сообщает портал правительства Нидерландов.

Также меморандум подписали, помимо Нидерландов и Украины, Малайзия, Бельгия и Австралия. Теперь в Нидерландах будет создан Комитет финансового надзора, причем в него могут войти представители и других стран, если при крушении самолета погиб гражданин этого государства.

Каждая из стран — членов комитета заключит с Нидерландами договоренность о схеме финансирования. Непосредственно оплачивать работу стороны обвинения, судей и защиты свидетелей будет голландское правительство.

Напомним, малайзийский самолет с 298 людьми на борту разбился 17 июля 2014 года над территорией ДНР. Украина, которая несла ответственность за безопасность полетов, обвинила Россию и ДНР в обстреле самолета с земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января заместитель российского генпрокурора Николай Винниченко заявил, что доказательств причастности российских граждан к гибели самолета рейса MH17 не представлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура РФ отвергла причастность граждан России к делу Boeing MH17

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