Украина профинансирует преследование виновных в гибели MH17

Амстердам, , 02:27 — REGNUM Украина вошла в число стран, подписавших меморандум по созданию механизма финансовой поддержки преследования лиц, виновных в гибели в 2014 г. самолета рейса MH17, сообщает портал правительства Нидерландов.

Также меморандум подписали, помимо Нидерландов и Украины, Малайзия, Бельгия и Австралия. Теперь в Нидерландах будет создан Комитет финансового надзора, причем в него могут войти представители и других стран, если при крушении самолета погиб гражданин этого государства.

Каждая из стран — членов комитета заключит с Нидерландами договоренность о схеме финансирования. Непосредственно оплачивать работу стороны обвинения, судей и защиты свидетелей будет голландское правительство.

Напомним, малайзийский самолет с 298 людьми на борту разбился 17 июля 2014 года над территорией ДНР. Украина, которая несла ответственность за безопасность полетов, обвинила Россию и ДНР в обстреле самолета с земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января заместитель российского генпрокурора Николай Винниченко заявил, что доказательств причастности российских граждан к гибели самолета рейса MH17 не представлено.

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