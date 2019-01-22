Среда, 23 Января 2019 года
00:16:33 МСК

Путин показал Абэ свой рабочий кабинет в Кремле

Политика

Японскому премьер-министру понравился Московский Кремль

Москва, 22 января 2019, 23:50 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин показал премьер-министру Японии Синдзо Абэ свой рабочий кабинет в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Японии Такэси Осуга.

По словам пресс-секретаря японского МИД, Абэ очень понравился Кремль, и он был впечатлён убранством исторических зданий. Владимир Путин также провел японского премьера вместе с его переводчиком в свой личный рабочий кабинет, где они были около пяти минут.

После этого начались российско-японские переговоры на высшем уровне в узком составе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Кремле состоялись переговоры лидеров России и Японии с участием глав внешнеполитических ведомств. Переговоры шли более трех часов. Главной темой переговоров был пресловутый мирный договор между Россией и Японией, заключение которого Токио хочет увязать с отторжением от России ряда островов Курильской гряды.

По итогам переговоров лидеры сделали размытые заявления, не содержащие никакой конкретики. Путин и Абэ заявили, что Москва и Токио продолжат переговоры по вопросу мирного договора.

Также известно, что в перерыве официальной встречи Путин и Абэ около 50 минут беседовали тет-а-тет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-японские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить