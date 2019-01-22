Путин показал Абэ свой рабочий кабинет в Кремле

Москва, , 23:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин показал премьер-министру Японии Синдзо Абэ свой рабочий кабинет в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Японии Такэси Осуга.

По словам пресс-секретаря японского МИД, Абэ очень понравился Кремль, и он был впечатлён убранством исторических зданий. Владимир Путин также провел японского премьера вместе с его переводчиком в свой личный рабочий кабинет, где они были около пяти минут.

После этого начались российско-японские переговоры на высшем уровне в узком составе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Кремле состоялись переговоры лидеров России и Японии с участием глав внешнеполитических ведомств. Переговоры шли более трех часов. Главной темой переговоров был пресловутый мирный договор между Россией и Японией, заключение которого Токио хочет увязать с отторжением от России ряда островов Курильской гряды.

По итогам переговоров лидеры сделали размытые заявления, не содержащие никакой конкретики. Путин и Абэ заявили, что Москва и Токио продолжат переговоры по вопросу мирного договора.

Также известно, что в перерыве официальной встречи Путин и Абэ около 50 минут беседовали тет-а-тет.