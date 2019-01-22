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Военные Израиля убили палестинца, напавшего на солдата

Политика

Инцидент произошел на Западном берегу

Рамалла , 22 января 2019, 00:00 — REGNUM  Военные Израиля застрелили жителя Палестины, атаковавшего военнослужащего холодным оружием, 21 января передает агентство Reuters.

Инцидент произошел на КПП армии Израиля на Западном берегу Иордана. Никто из военных не пострадал.

«Нападавший прибыл на машине из города Наблус. Он вышел из машины и попытался нанести удар солдату… Другой солдат открыл огонь по террористу и обезвредил его», — говорится в заявлении армии.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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