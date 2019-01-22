Губернаторы-назначенцы 2017 года оправдали ожидания экспертов

Москва, , 17:32 — REGNUM Ротации глав регионов 2018 года поспособствовали отсеву наименее эффективных губернаторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на двадцать втором заседании Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM, комментируя шестой ежегодного интегрированный рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в 2018 году.

«Обращает на себя внимание сохранение очень многих тенденций, которые мы отмечали в прошлом году. Это относятся и к сущности управленческой модели, которая формируется в России в современном губернаторском корпусе, это относится в том числе к результатам губернаторских ротаций, которые продолжаются и результаты которых оцениваются положительно», — заявил Туровский.

По его словам, губернаторская ротация по итогам последних лет однозначно свидетельствует об уходе «рейтинговых аутсайдеров со своих постов», то же получилось и сейчас — в частности, в Забайкалье и Курганской области.

«Тренд на отсев наименее эффективных губернаторов в самом деле имеет место быть», — отметил он.

При этом статистика подтвердила, что волна «назначенцев» 2017 года никакого резкого влияния на общие показатели рейтинга не оказала.

«Те авансы, которые эксперты выдавали новым губернаторам-назначенцам 2017 года, оказались вполне себе адекватными. На более обширном статистическом материале те же самые позиции у новых назначенцев были подтверждены», — пояснил эксперт.

22 января в пресс-центре REGNUM состоялось двадцать второе заседание Экспертного клуба «Регион» по теме «Эффективность региональной власти в 2018 году». Эксперты отметили определённый рост эффективности исполнительной власти в регионах.