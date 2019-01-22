Замены губернаторов благоприятно отразились на эффективности власти — Орлов

Москва, , 16:55 — REGNUM По итогам 2018 года региональные власти продемонстрировали рост эффективности управления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на двадцать втором заседании Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM.

«Если говорить об общей динамике, общей характеристике результатов, характерен небольшой рост эффективности региональной исполнительной власти. Есть определённое движение среднего балла», — заявил Орлов.

«Кроме того, заметна поляризация результатов различных регионов: меньше близких друг к другу результатов, меньше средних, больше относительно успешных и больше относительно неуспешных», — подчеркнул он.

По его словам, рост средних показателей региональной власти характерен для социального и политико-управленческого блока оценок. Традиционно «отстающим» остаётся финансово-экономический блок.

Основными причинами позитивной динамики стали проведенные замены в губернаторском корпусе, указал политолог. Так, в начале 2018 года отмечались значительные проблемы в Курганской области, в Забайкальском крае — после смены губернаторов в этих регионах у новых руководителей оценки значительно улучшились.

«Можно сказать, что в работе российской региональной власти за последние два-три года сложился рациональный технократический подход», — резюмировал Орлов.

22 января в пресс-центре REGNUM состоялось двадцать второе заседание Экспертного клуба «Регион» по теме"Эффективность региональной власти в 2018 году» Эксперты обсудили лучшие и худшие управленческие практики и долгосрочную динамику качества управления в регионах.