В Литве за слова в эфире российского ТВ грозит уголовная ответственность

Вильнюс, , 15:18 — REGNUM Депутаты Сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас сегодня, 22 января, обратились в генеральную прокуратуру Литвы с просьбой привлечь к ответственности руководителя ассоциации «Социалистический народный фронт» Гедрюса Грабаускаса за его слова в интервью российскому телеканалу «Россия 24», посвящённого литовским так называемым «лесным братьям», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это были люди, не только связанные с немецкой разведкой, фашистскими оккупантами, они убивали, грабили, но и они, естественно, действовали вместе с американской разведкой», — за эти слова Грабаускаса, сказанные по Skype, его и просят привлечь к уголовной ответственности не только за отрицания «советской оккупации», оправдывая её, но и за очернение памяти самих «лесных братьев».

При этом, судя по сюжету «России 24» — не понятно, к чему точно относится реплика Грабаускаса: к действующим в Литве в послевоенное время бандформированиям, которые и оправдывают в эти дни в Литве, или к коллаборационистам нацистов в Литве в военное время, которые, кроме десятков тысяч мирных граждан убили почти 200 тыс. евреев — порядка 98% от всего населения —, превратив масштаб Холокоста в Литве в самые страшный за всю Вторую мировую войну.

Напомним, в Литве по обвинению в шпионаже в пользу России с октября 2018 года содержится литовский политик Альгирдас Палецкис, который возглавлял партию Социалистический народный фронт до того, как она юридически прекратила своё существование и была преобразована в ассоциацию, которую и возглавил Грабаускас.