В Латвии протестуют против возможного нового правительства

Рига, , 14:41 — REGNUM В октябре 2018 года в Латвии состоялись парламентские выборы, и на протяжении почти уже трех с половиной месяцев идет формирование нового правительства, что уже стало самым продолжительным периодом безвластия в стране. Завтра, 23 января, должно состояться внеочередное заседание парламента, на котором депутаты в очередной раз попытаются утвердить кабинет министров.

Сегодня же, во вторник, 22 января, в столичной Риге у здания Сейма прошел пикет с требованием провести внеочередные парламентские выборы, сообщает портал delfi.lv.

Акцию протеста проводит инициативная группа под названием «Демонстрация латвийского народа». О том, что акция состоится было известно заранее, в связи с чем с самого утра у здания парламента находились дополнительные отряды государственной полиции, которые взяли под усиленный контроль прилегающие к Сейму улицы.

Начало пикета было запланировано в 10 утра, к этому времени в окрестностях Сейма собрало порядка сотни человек. Среди протестующих также присутствовал представитель центристской партии Латвии «Кому принадлежит страна?» — KPV LV Алдис Гобземс, который ранее призывал к участию в акции в Facebook. Среди протестующих активистов также были замечены представители Русского союза Латвии и партии «Евроскептики».

Плакаты, подготовленные к акции, были сделаны как на латышском, так и на русском языках. Лозунги простеющих гласили: «Зачем нам ТАКОЕ государство», «Власть — народу, камеры — ворам», «Хватит воровать европейские деньги», «Сила в правде. Правда за нами».

Собравшиеся требовали проведения внеочередных выборов, а также выступили с критикой возможного кандидата в премьер-министры Латвии от партии «Новое Единство» Кришьяниса Кариньша, который, по их мнению, олицетворяет собой «старую политику». Утверждение его кандидатуры для них — «плевок в лицо избирателям»

Участники скандировать «Кариньшу — нет!» и «Кариньш, выходи!», призывая политика выйти к ним и участвовать в дискуссии с собравшимися.

Символичность проведения демонстрации отмечает редакция новостного порталаvesti.lv. Ровно 10 лет назад в 1999 году прошли массовые беспорядки у латвийского парламента, которые случились сразу после массовой манифестации на Домской площади.