Советник по нацбезопасности Афганистана временно возглавил МВД страны

Кабул, , 13:59 — REGNUM 21 января глава Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что советник президента по вопросам национальной безопасности Хамдулла Мохиб временно возглавит Министерство внутренних дел Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Pajhwok Afghan News», президент Афганистана считает Хамдуллу Мохиба подходящей кандидатурой на пост главы Министерства внутренних дел в связи с его опытом, приобретенным в качестве советника по вопросам национальной безопасности. Ашраф Гани уверен, что новый глава ведомства сможет успешно продолжить начинания своего предшественника. Президент Афганистана добавил, что Хамдулла Мохиб будет возглавлять министерство, пока не будет назначен новый глава ведомства.

Ранее 19 января бывший временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Амрулла Салех заявил, что он покидает своей пост для того, чтобы оказать поддержку действующему главе государства на выборах президента в качестве кандидата на пост его первого вице-президента.