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Госсекретарь США встретится с главой МИД Японии для обсуждения КНДР

Политика

Госсекретарь США и глава МИД Японии договорились о встрече

Токио, 22 января 2019, 14:17 — REGNUM  21 января министр иностранных дел Японии Таро Коно провел телефонную беседу с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны договорились встретиться в конце февраля в преддверии американо-северокорейского саммита.

По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», в ходе беседы госсекретарь США также сообщил японскому коллеге детали переговоров в Вашингтоне с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Политики также договорились о том, что на предстоящем саммите особое внимание будет уделено не только денуклеаризации Корейского полуострова, но и проблеме похищенных спецслужбами КНДР японцев в 1970-х и 1980-х годах.

Помимо этого Помпео и Коно также подтвердили сохранение трехстороннего сотрудничества в рамках «треугольника» Япония-США-Республика Корея, несмотря на разлад в японо-южнокорейских отношениях.

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Зарубежная хроника
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