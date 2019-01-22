Госсекретарь США встретится с главой МИД Японии для обсуждения КНДР

Токио, , 14:17 — REGNUM 21 января министр иностранных дел Японии Таро Коно провел телефонную беседу с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны договорились встретиться в конце февраля в преддверии американо-северокорейского саммита.

По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», в ходе беседы госсекретарь США также сообщил японскому коллеге детали переговоров в Вашингтоне с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Политики также договорились о том, что на предстоящем саммите особое внимание будет уделено не только денуклеаризации Корейского полуострова, но и проблеме похищенных спецслужбами КНДР японцев в 1970-х и 1980-х годах.

Помимо этого Помпео и Коно также подтвердили сохранение трехстороннего сотрудничества в рамках «треугольника» Япония-США-Республика Корея, несмотря на разлад в японо-южнокорейских отношениях.