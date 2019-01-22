Венесуэла обвинила Эквадор в спровоцированных погромах мигрантов

Каракас, , 13:48 — REGNUM 21 января министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил о случаях ксенофобии в отношении венесуэльских мигрантов в Эквадоре.

19 января в эквадорском городе Ибарра гражданином Венесуэлы была убита женщина. Перед убийством мужчина 1,5 часа держал жертву, приходившуюся ему женой, в заложниках. Как сообщило венесуэльское агентство «Telesur», президент страны Ленин Морено использовал это преступление в качестве повода для немедленного создания так называемых «бригад по контролю за ситуацией с венесуэльскими мигрантами на улицах, на работе и на границе».

По данным того же агентства, вскоре после заявлений Морено по Ибарре прокатилась волна насилия в отношении проживающих в городе венесуэльцев. Так, группа лиц ворвалась в квартиру, где жили граждане Венесуэлы, выбросила имущество жильцов на улицу и сожгла его. Также были зафиксированы многочисленные случаи, когда эквадорцы вторгались в жилища к венесуэльским мигрантам и принуждали их к выселению. В результате преследований несколько семей венесуэльцев были вынуждены покинуть город.

МИД Венесуэлы официально осудил создание такого рода «бригад» и заявил, что президент Морено, приняв данное решение, проявил себя как «покровитель нарушений прав человека». Во внешнеполитическом ведомстве страны также напомнили об ответственности эквадорского правительства за обеспечение безопасности мигрантов, находящихся в его стране.

Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо, в свою очередь, призвал правительство Эквадора не поощрять насилие и не разжигать среди эквадорского населения ненависть по отношению к венесуэльским мигрантам, проживающим в стране.