Митингующих против передачи Курил депутатов ГД затолкали в автозаки — Ганзя

Москва, 22 января 2019, 12:58 — REGNUM В Госдуме возмущены задержанием участников акции против передачи Курил Японии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
«Сегодня, в день приезда японского премьера, КПРФ и Левый фронт проводили пикет у посольства Японии в Москве против передачи двух островов Курильской гряды Шикотан и Хабомаи Японии… Активистов, в том числе и депутатов ГД, похватали и затолкали в автозаки. Сейчас идёт разбирательство в полиции», — написала в Facebook депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.
Задержанных доставили в ОВД Красносельское Москвы.
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