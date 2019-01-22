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Митингующих против передачи Курил депутатов ГД затолкали в автозаки — Ганзя

Политика

Возле посольства Японии проходит митинг против передачи Курил

Москва, 22 января 2019, 12:58 — REGNUM  В Госдуме возмущены задержанием участников акции против передачи Курил Японии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Сегодня, в день приезда японского премьера, КПРФ и Левый фронт проводили пикет у посольства Японии в Москве против передачи двух островов Курильской гряды Шикотан и Хабомаи Японии… Активистов, в том числе и депутатов ГД, похватали и затолкали в автозаки. Сейчас идёт разбирательство в полиции», — написала в Facebook депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

Задержанных доставили в ОВД Красносельское Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: У посольства Японии в Москве задержаны демонстранты

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Курильские острова и Япония
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