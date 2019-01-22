Луценко рассказал о тратах Порошенко на нужды ВСУ

Киев, , 12:34 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко, потративший на благотворительность $70 млн, большую часть средств направил на нужды ВСУ. Об этом рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его YouTube-канале.

«Президент Порошенко, по официальным данным, потратил $70 млн на благотворительные цели», — сказал Луценко.

По его словам, глава государства потратил на нужды украинской армии большую часть этих средств.

Генпрокурор Украины не уточнил, за какой промежуток времени потратил вышеназванную сумму глава государства.

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