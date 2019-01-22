Оружия на Украине так много, что его невозможно изъять — генпрокурор

Киев, , 09:41 — REGNUM На руках у населения Украины находится от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью, сообщило 21 января издание Gordon.ua.

«Я не шучу, в стране сейчас от 3 до 5 миллионов нелегальных стволов», — рассказа он.

Луценко с сожалением отметил, что такое количество оружия изъять невозможно, его следует узаконить, за исключением гранатомётов, мин и взрывчатки.

«С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия, с обязательной гильзотекой, с психиатрической, нарко‑ и алкоэкспертизой», — подытожил генеральный прокурор.

Напомним, с момента начала вооружённого конфликта в Донбассе из многих областей Украины регулярно поступают новости об обнаружении крупных схронов с оружием, которое было вывезено из зоны боевых действий.

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