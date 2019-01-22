Стала известна роль США в переговорах СССР и Японии по Курильским островам

Токио, , 11:52 — REGNUM Соединённые Штаты пытались вмешаться в переговорный процесс, который в середине 1950-х годов вели Советский Союз и Япония о судьбе Курильских островов. О деталях переговоров 60-летней давности стало известно из писем бывшего японского дипломата Сюнъити Мацумото, который возглавлял делегацию на переговорах между Токио и Москвой.

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Послания дипломата, адресованные его супруге, были обнаружены журналистами телекомпании TBS в одном из токийских домов. В документах говорится, что госсекретарь США Джон Даллес оказывал давление на японскую сторону, пытаясь сорвать соглашение.

«Госсекретарь Даллес начал говорить безрассудные вещи о том, что если СССР получит острова Тисима (историческое японское название Курильских островов — прим.), архипелаг Рюкю отойдет США», — говорится в письме Сюнъити Мацумото от 20 августа 1956 года.

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Напомним, в то время СССР и Япония вели диалог на территории Великобритании в Лондоне. Советская делегация выразила готовность передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи. В от веет на это занимавший должность госсекретаря США Джон Фостер Даллес заявил, что если Токио пойдёт на компромисс с Москвой, то никогда не увидит Окинавы и архипелага Рюкю, которые на тот момент находились под управлением Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Сингапуре договорились вернуться к переговорам о заключении мирного договора между двумя странами на основе советско-японской декларации 1956 года. В Японии заявили, что Токио будет вести переговоры с Москвой только после полного решения территориального спора между двумя странами. Речь идёт об островах Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи. Москва отвергает эти претензии японской стороны.

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