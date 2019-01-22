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Депутат Рады: Киев позорно провалил внутреннюю политику

Политика

На протяжении всего периода независимости украинского государства киевские власти использовали правило «деньги работают на политику, а политика работает на деньги»

Киев, 22 января 2019, 10:41 — REGNUM  Действия украинских властей, допустивших превращение страны в беднейшее государство Европы, являются признаком позорного провала политики Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne.

По мнению парламентария, на протяжении всего периода независимости украинского государства киевские власти использовали правило «деньги работают на политику, а политика работает на деньги». Добродомов подчеркнул, что именно это «позорное правило» привело украинскую государственность в то состояние, в котором она находится на сегодняшний день.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января депутат Верховной рады от партии «Наш край» Сергей Шахов заявил, что граждане страны стали «нацией заробитчан» из-за бездействия правительства Украины.

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Политическая жизнь Украины
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