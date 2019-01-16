Среда, 16 Января 2019 года
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Депутат Рады: граждане Украины стали «нацией заробитчан»

Общество

На заработках за границей по официальным данным находятся от 7 до 9 млн граждан Украины

Киев, 16 января 2019, 22:28 — REGNUM  Украинские граждане стали «нацией заробитчан» из-за бездействия правительства Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «Наш край» Сергей Шахов, сообщает 16 января «112 Украина».

По его словам, Украина «лидирует» в мире по количеству граждан, выезжающих на заработки за границу, а в 2019 году страна потеряет 1,5% рабочих и обгонит по количеству трудовых мигрантов Молдавию, Белоруссию и Россию.

Шахов отметил, что если не развивать собственную экономику, то ситуация будет плачевная.

Напомним, по данным министерства социальной политики Украины, из страны на заработки уезжают от 7 до 9 млн граждан. В результате страна лишается трудовых ресурсов, однако Киев никак не решает эту проблему.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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