Венесуэла обвинила президента Эквадора в разжигании ксенофобии

Каракас, , 08:25 — REGNUM Убийство беременной девушки мигрантом из Венесуэлы в Эквадоре спровоцировало конфликт между правительствами двух стран. Президент Эквадора Ленин Морено объявил о возможном ограничении въезда венесуэльцев в страну, в ответ Каракас обвинил его лично в разжигании ксенофобии, передает канал TeleSur.

19 января в эквадорском городе Ибарра вооруженный холодным оружием гражданин Венесуэлы взял в заложники свою беременную подругу, гражданку Эквадора. После того, как полиция окружила его, злоумышленник убил свою жертву на глазах многочисленных свидетелей.

Президент Эквадора Ленин Морено осудил преступление и выразил намерение обезопасить своих соотечественников от подобных инцидентов.

«Я распорядился о немедленном создании бригад для контролирования правовой ситуации венесуэльских мигрантов на улицах, на рабочих местах, на границе. Мы анализируем возможность создания специального разрешения на въезд в страну [для венесуэльцев]», — сообщил Морено в Twitter 20 января.

Эквадор «открыл двери венесуэльцам, но мы не собираемся приносить в жертву ничью безопасность», отметил президент.

21 января министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса зачитал ответное коммюнике, в котором говорится о ксенофобских актах насилия против венесуэльцев, спровоцированных высказываниями президента Морено. Каракас называет их «систематическими».

"Венесуэла возлагает ответственность на президента Республики Эквадор и государство, которое инспирирует все посягательства против физической, моральной и гражданской неприкосновенности венесуэльцев, находящихся в этой стране», — говорится в тексте.

Также МИД Венесуэлы возмущен созданием упомянутых Морено «бригад для контролирования правовой ситуации» и трактует его как нарушение прав человека сообщества с определенной идентичностью.

Напомним, сообщества беженцев из Венесуэлы есть в каждой стране Южной Америки. Люди покидают страну из-за тяжелейшего экономического кризиса, разразившегося в 2014 году. В августе 2018 года правительство Венесуэлы начало реализацию программы «Возвращение на родину», оказывающую помощь не сумевшим найти жилье и работу за границей венесуэльцам.