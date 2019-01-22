Пушков: Киев может отказаться от условий Новака по транзиту газа

Москва, , 07:22 — REGNUM Условия по транзиту голубого топлива, которые министр энергетики РФ Александр Новак выдвинул «Нафтогазу», законные. Об этом глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал на странице в соцсети Twitter.

«Условия (для заключения нового контракта между Газпромом и «Нафтогазом») законные, но маловероятно, что Киев на них согласится», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что предложения министра энергетики РФ не позволят «Нафтогазу» «паразитировать на транзите» и «исключают регулярные судебные иски».

Как передавало ИА REGNUM, 20 января министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи трехсторонней группы по газу (Россия, Украина, Евросоюз) назвал журналистам условия, при которых РФ готова сохранить транзит голубого топлива через украинскую территорию.

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По его словам, украинская сторона должна представить чёткие правила работы своей ГТС, соглашение по тарифу для Москвы должно быть экономически привлекательным, а также Газпром и «Нафтогаз» должны урегулировать все судебные проблемы.

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