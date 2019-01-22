Посла Италии вызвали в МИД Франции после обвинений в «разорении Африки»

Париж, , 07:24 — REGNUM Посол Италии во Франции был вызван в министерство иностранных дел Франции после того, как вице-президент Италии Луиджи Ди Майо обвинил Францию в «разорении Африки» и миграционном кризисе, сообщает Le Figaro.

«Натали Луазо, министр по европейским делам при МИД Франции, вызвала посла Италии Терезу Кастальдо в связи с неприемлемыми замечаниями итальянских властей», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее Луиджи Ди Майо заявил, что Европейский союз должен принять «санкции» против стран, начиная с Франции, которые, по его мнению, стали причиной гибели мигрантов в Средиземноморье, «заставляя их покинуть» Африку.

«Если сегодня люди покидают свои дома, то это потому, что некоторые европейские страны, во главе с Францией, никогда не прекращали колонизировать десятки африканских стран», — заявил политический лидер движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению итальянского политика Луиджи Ди Майо, в десятках стран Африки Франция чеканит свою монету и за счет этого финансирует свой внешний долг.

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