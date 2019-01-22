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Президент Зимбабве пропустит Всемирный экономический форум в Давосе

Политика

Страну на форуме представит министр финансов

Хараре, 22 января 2019, 07:20 — REGNUM  Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что из-за протестов по всей стране пропустит Всемирный экономический форум, который пройдет в Швейцарии на этой неделе. Об этом сообщает CNN Africa.

«Главный приоритет — обеспечить спокойствие и стабильность в Зимбабве, призвать граждан вернуться к работе», — заявил Мнангагва в воскресенье, 20 января, в социальной сети Twitter.

Зимбабве на Всемирном экономическом форуме в Давосе представит министр финансов страны Мтули Нкубе, сообщает президент Мнангагва.

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Всемирный экономический форум в Давосе — 2019
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