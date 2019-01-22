Президент Зимбабве пропустит Всемирный экономический форум в Давосе

Хараре, , 07:20 — REGNUM Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что из-за протестов по всей стране пропустит Всемирный экономический форум, который пройдет в Швейцарии на этой неделе. Об этом сообщает CNN Africa.

«Главный приоритет — обеспечить спокойствие и стабильность в Зимбабве, призвать граждан вернуться к работе», — заявил Мнангагва в воскресенье, 20 января, в социальной сети Twitter.

Зимбабве на Всемирном экономическом форуме в Давосе представит министр финансов страны Мтули Нкубе, сообщает президент Мнангагва.